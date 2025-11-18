Nazione su Kean: “Vuole stringere i denti. Con la Juve ci sarà anche non al 100%”

Paolo Vanoli attende oggi indicazioni importanti dallo staff medico riguardo alle condizioni di Gosens e Kean, entrambi reduci da un programma personalizzato e da 48 ore di riposo. Nessuno dei due ha lavorato con il gruppo nella scorsa settimana e per l’allenatore è fondamentale capire se potranno rientrare in squadra in vista della Juventus.
Kean viaggia verso il recupero contro la Juventus
Le sensazioni più positive riguardano Kean: il centravanti ha manifestato la volontà di esserci e, come spesso accaduto in passato, è disposto a stringere i denti pur non essendo al 100%. Lo aveva già dimostrato prima di Milan–Fiorentina, quando scese in campo pochi giorni dopo una distorsione alla caviglia rimediata in nazionale.
Con la sfida del Franchi che lo mette di fronte alla sua ex squadra, Kean è particolarmente motivato a recuperare e Vanoli spera di poterlo reintegrare quanto prima negli allenamenti collettivi, così da avere a disposizione un’arma offensiva in più per un match così significativo. Lo scrive la Nazione.
