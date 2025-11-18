Nazione su Kean: “Vuole stringere i denti. Con la Juve ci sarà anche non al 100%”

Paolo Vanoli attende oggi indicazioni importanti dallo staff medico riguardo alle condizioni di Gosens e Kean, entrambi reduci da un programma personalizzato e da 48 ore di riposo. Nessuno dei due ha lavorato con il gruppo nella scorsa settimana e per l’allenatore è fondamentale capire se potranno rientrare in squadra in vista della Juventus.