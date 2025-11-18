Riccardo Fogli, noto cantante di fede viola, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco la sua analisi della partita di sabato contro la Juventus:
Fogli: “Pioli ha sbagliato una cosa. E non darei mai colpe a Commisso”
"Io ero felice del ritorno di Pioli, ma evidentemente non ha saputo parlare ai ragazzi. Serie B? Non ci andremo: tireremo fuori gli attributi"
Se noi musicisti di fede viola imbastissimo un concerto, verrebbe fuori un evento enorme. Questo perché l’amore nei confronti della Fiorentina è smisurato. Juventus? Vuole mettere il dito nella piaga (ride, ndr)? Siamo tutti incavolati, c’è il rischio frittata. Io, però, del gioco lo vedo. Sono ottimista, penso che i ragazzi tireranno fuori l’orgoglio. Il calcio è fatto di episodi, magari perdi due partite perché hai preso due traverse e poi ti scoraggi. Io ero felice del ritorno di Pioli, ma evidentemente non ha saputo parlare ai ragazzi. Serie B? Non ci andremo: tireremo fuori gli attributi. Vanoli mi convince molto, sicuramente farà bene. Non darei mai colpe al nostro presidente, che ha voluto realizzare il Viola Park e che ci ha dato tanto orgoglio
