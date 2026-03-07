Nazione su Kean: “La volontà di Moise, il piano di Vanoli e Piccoli. Cosa succede”

La Nazione su Moise Kean

Redazione VN 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 07:38)

Paolo Vanoli terrà aperta fino alla rifinitura odierna la possibilità di schierare Moise Kean dal primo minuto contro il Parma, in una partita diventata fondamentale nella lotta salvezza della Fiorentina. (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI) L’attaccante sta recuperando da un problema alla tibia e anche nell’allenamento di ieri ha svolto lavoro differenziato. La sua eventuale presenza verrà decisa solo all’ultimo momento, in base alle sensazioni fisiche del giocatore.

Il problema alla tibia richiede una gestione graduale e difficilmente sarà risolto completamente nel breve periodo. La Fiorentina lo sta monitorando con attenzione e lo farà anche lo staff della Nazionale in vista dei playoff Mondiali, dato che Kean dovrebbe comunque rientrare tra i convocati di Gattuso. Nel frattempo Roberto Piccoli si è allenato come possibile titolare, pronto a sostituirlo se necessario.

Nonostante una stagione meno prolifica rispetto alla scorsa, Kean resta un giocatore chiave: con lui in campo la Fiorentina ha vinto quattro delle cinque partite di campionato disputate e ha sempre segnato nelle vittorie. L’attaccante ha realizzato 8 gol, contro i 2 di Piccoli, che però offre maggiore capacità di dialogo con i compagni. Per questo lo staff viola sta gestendo con grande cautela il recupero di Kean, consapevole che averlo in buona condizione potrebbe facilitare la corsa salvezza. Lo scrive la Nazione.