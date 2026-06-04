Nazione su Commisso: “Adesso i fatti devono accompagnare le parole”

Commisso ha lanciato un messaggio chiaro all'ambiente viola: la semplice salvezza non può rappresentare l'obiettivo

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 08:04)

Dopo oltre cinque mesi di silenzio, Giuseppe Commisso è tornato a parlare ai tifosi attraverso un videomessaggio diffuso dai canali ufficiali della Fiorentina. Il presidente viola ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, definita al di sotto delle aspettative, ammettendo che il club deve puntare a standard più elevati e a obiettivi più ambiziosi, in linea con la propria storia.

Nel suo intervento, Commisso ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riorganizzazione dell'area sportiva, sottolineando di aver voluto personalmente l'arrivo di Fabio Paratici per rilanciare il progetto tecnico. Il numero uno viola ha ringraziato inoltre Paolo Vanoli, la squadra e lo staff per il lavoro svolto in una stagione complicata, indicando nel nuovo assetto dirigenziale il punto di partenza per il futuro.

Spazio anche al tema dello stadio Franchi, con la conferma dell'impegno della società nel percorso di ammodernamento dell'impianto insieme al Comune di Firenze. In chiusura, Commisso ha lanciato un messaggio chiaro all'ambiente viola: la semplice salvezza non può rappresentare l'obiettivo della Fiorentina. Il presidente ha ribadito la volontà di costruire un club sempre più competitivo, invitando i tifosi a credere nel progetto e promettendo una Fiorentina guidata da ambizione, visione e responsabilità. Lo scrive la Nazione.