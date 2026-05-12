Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sicura: “Paratici piace? Affari di chi lo sta cercando. Lui rimarrà”

La Nazione

Nazione sicura: “Paratici piace? Affari di chi lo sta cercando. Lui rimarrà”

Copertina Paratici
Cosimo Zetti, sulle pagine della Nazione, commenta tutte le voci intorno al futuro di Fabio Paratici. Ecco le sue parole
Redazione VN

Cosimo Zetti, sulle pagine della Nazione, commenta tutte le voci intorno al futuro di Fabio Paratici. Ecco le sue parole:

Prima la Roma. Poi, raggiunta la salvezza, sono spuntati il Milan e il Napoli. Ora, che tutti i club vogliano Fabio Paratici ci fa anche piacere, significa che la Fiorentina ha uno dei migliori diesse d’Europa. Ma l’insistenza e la tempistica delle voci ci fanno quasi pensare ad un tentativo di destabilizzare l’ambiente, come se il club non avesse già abbastanza problemi. Paratici, che ha firmato un contratto di 4 anni, sta lavorando sodo per il futuro. E se anche il calcio di oggi è imprevedibile, ci sembrerebbe strano che il ds cambiasse casacca. Paratici piace? Affari di chi lo sta cercando. Se il progetto Fiorentina è davvero concreto, lui sicuramente non si muoverà.

Leggi anche
CorSport: “Altro che Champions, Pioli avrebbe dovuto ringraziare Allegri”
Tuttosport: “Incontro Fiorentina-Juve per De Gea. Paratici spinge per la cessione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA