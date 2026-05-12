Nazione sicura: “Paratici piace? Affari di chi lo sta cercando. Lui rimarrà”

Prima la Roma. Poi, raggiunta la salvezza, sono spuntati il Milan e il Napoli. Ora, che tutti i club vogliano Fabio Paratici ci fa anche piacere, significa che la Fiorentina ha uno dei migliori diesse d’Europa. Ma l’insistenza e la tempistica delle voci ci fanno quasi pensare ad un tentativo di destabilizzare l’ambiente, come se il club non avesse già abbastanza problemi. Paratici, che ha firmato un contratto di 4 anni, sta lavorando sodo per il futuro. E se anche il calcio di oggi è imprevedibile, ci sembrerebbe strano che il ds cambiasse casacca. Paratici piace? Affari di chi lo sta cercando. Se il progetto Fiorentina è davvero concreto, lui sicuramente non si muoverà.