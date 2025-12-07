Nazione sconsolata: “Fiorentina vuota e imbarazzante. Abbiamo un piede in B”

L'analisi della Nazione

Redazione VN 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 06:37)

La Fiorentina appare vuota, senza idee e sempre più vicina alla retrocessione dopo il pesante 3-1 subito dal Sassuolo. Nonostante il vantaggio iniziale su rigore di Mandragora, la squadra si spegne subito, lasciando campo e fiducia agli avversari, che ribaltano il risultato già nel primo tempo con Volpato e Muharemovic, complici gravi errori difensivi.

Nel secondo tempo la rete di Koné chiude definitivamente una partita che fotografa lo stato attuale della squadra di Vanoli: impalpabile, disorganizzata e incapace di reagire. Nel mezzo arrivano anche un gol annullato, un palo di Cheddira e la sensazione di un totale smarrimento tecnico e mentale. La stagione viola precipita e si intreccia con una situazione di spogliatoio sempre più difficile da gestire.

I gesti di Kean, contrariato per non aver calciato il rigore, e la mancata stretta di mano tra Ranieri e l’allenatore rendono evidente la tensione interna. I tifosi, accorsi in massa a Reggio Emilia, ricominciano a contestare mentre incombe anche la Conference League. Ma con un campionato in queste condizioni, ci si chiede se l’Europa abbia ancora un senso per una squadra così in difficoltà. Lo scrive la Nazione.