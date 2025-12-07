La Fiorentina, nonostante le promesse di svolta dopo il patto squadra-tifosi, offre una delle peggiori prestazioni della sua storia, venendo sommersa dai fischi. Il cambio di allenatore da Pioli a Vanoli non produce alcun miglioramento: la squadra replica gli stessi errori e le stesse sconfitte, confermando un’involuzione preoccupante. L’idea che mancasse “solo un passo” si rivela un’illusione, mentre scelte tecniche e tattiche non sortiscono effetti.
Corriere Fiorentino
CorFio: “La Fiorentina è morta e sepolta. E menomale doveva esserci la svolta”
Vanoli insiste sulla strada del 3-5-2, con pochi aggiustamenti, puntando sugli uomini teoricamente più talentuosi come Gudmundsson, Kean, Fagioli e Dodò, nella speranza che potessero accendere la lotta salvezza. E per un quarto d’ora l’approccio sembra incoraggiante: la Fiorentina parte bene, conquista un rigore e va in vantaggio, lasciando immaginare una reazione. Ma si tratta solo di un’illusione breve e fragile.
Dopo l’1-0 iniziale, infatti, i viola si spengono completamente, mostrando ancora una volta una squadra inconsistente, molle e distratta. Il Sassuolo ribalta facilmente il risultato approfittando degli errori difensivi e delle incertezze di De Gea, mentre la Fiorentina si dissolve nonostante i cambi offensivi finali. Il 3-1 subito, contro un avversario per giunta rimaneggiato, rappresenta quasi il sigillo su un campionato che i viola non sembrano più in grado di salvare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA