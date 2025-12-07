CorFio: “La Fiorentina è morta e sepolta. E menomale doveva esserci la svolta”

La Fiorentina, nonostante le promesse di svolta dopo il patto squadra-tifosi, offre una delle peggiori prestazioni della sua storia, venendo sommersa dai fischi. Il cambio di allenatore da Pioli a Vanoli non produce alcun miglioramento: la squadra replica gli stessi errori e le stesse sconfitte, confermando un’involuzione preoccupante. L’idea che mancasse “solo un passo” si rivela un’illusione, mentre scelte tecniche e tattiche non sortiscono effetti.