Nazione: “Scade la clausola Vanoli, Fiorentina mai del tutto convinta di tenerlo”

La Fiorentina ha scelto di non esercitare l'opzione che avrebbe prolungato automaticamente di un anno il contratto di Paolo Vanoli

La Fiorentina ha scelto di non esercitare l'opzione che avrebbe prolungato automaticamente di un anno il contratto di Paolo Vanoli , scaduta alla mezzanotte di ieri. Una decisione che non rappresenta una chiusura definitiva nei confronti dell'attuale allenatore, ma che evidenzia come la società non abbia ancora preso una decisione definitiva sulla guida tecnica della prossima stagione. Vanoli resta infatti sotto contratto fino al 30 giugno e continua a essere una delle opzioni sul tavolo.

La mancata attivazione della clausola, tuttavia, riduce le possibilità di una sua permanenza. Se la dirigenza fosse stata pienamente convinta di proseguire con lui, avrebbe probabilmente sfruttato un'opzione che garantiva continuità senza la necessità di nuove trattative. In caso di conferma, infatti, la Fiorentina dovrebbe ora negoziare un nuovo accordo con il tecnico, segnale di una riflessione ancora in corso all'interno del club.

Parallelamente resta forte la candidatura di Fabio Grosso, considerato il principale candidato alla successione. L'ex allenatore del Sassuolo sta definendo la risoluzione del proprio contratto con il club emiliano e presto sarà libero di valutare nuove opportunità. La sensazione è che la scelta definitiva sia ormai vicina: prima della partenza negli Stati Uniti del direttore generale Alessandro Ferrari e del direttore sportivo Fabio Paratici, prevista dopo l'8 giugno per incontrare la proprietà, la Fiorentina dovrebbe sciogliere ogni dubbio sul nome del prossimo allenatore. Lo scrive la Nazione.