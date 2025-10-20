La Nazione si sofferma sul rigore concesso al Milan per fallo di Parisi su Gimenez.Al di là della scelta di Marinelli, il terzino viola si comporta in maniera davvero ingenua:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Rigore generoso, ma l’ingenuità di Parisi è enorme. Gimenez volpone”
La Nazione
Nazione: “Rigore generoso, ma l’ingenuità di Parisi è enorme. Gimenez volpone”
Inspiegabile la decisione del terzino Parisi
Va tutto male alla Fiorentina. Si, anche dopo che l'idea, il sogno, l'occasione di prendersi la soddisfazione di mandare in tilt il Milan, aveva preso corpo con il vantaggio di Gosens. Va tutto male, perché (a parte l'ultimo posto in classifica) l'harakiri viola a San Siro è arrivato - dopo il pari di Leao - a causa di un rigore forse generoso, vivisezionato dal Var, ma soprattutto viziato da un'ingenuità enorme di Parisi nel provocarlo su un volpone come Gimenez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA