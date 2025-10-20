Gazzetta critica Pioli: “Rinunciatario. Altro che Var, se la prenda con se stesso”

La Gazzetta dello Sportcritica le scelte di Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina mette in campo una squadra che, a detta del quotidiano, poteva attaccare di più:
La Fiorentina ultima, assieme a Genoa e Pisa, ha protestato per il rigore concesso al Milan via Var, ma Pioli - amaro il suo ritorno nel San Siro milanista, che lo ha amato come pochi altri - dovrebbe prendersela un po' con se stesso. Troppo rinunciataria la Fiorentina sia prima sia dopo il vantaggio. Schieramenti identici, 3-5-1-1 gli uni e gli altri, laddove quell'uno dietro la punta era un centrocampista, Saelemaekers nel Milan e Fazzini nella Fiorentina. Il manifesto della reciproca speranza che l'avversario si scoprisse e concedesse campo per una cavalcata nello spazio di Leao o di Kean. Nulla di tutto questo è accaduto nel primo tempo segnato da uno stallo tattico e tecnico.
