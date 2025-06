Nazione: “Pradé non riscatterà Gudmundsson. Tre club di A sull’islandese”

Più passano i giorni maggiori sono le possibilità di perdere Gudmundsson. L'islandese sarebbe già nel mirino di altri club di A

Il primo vero caso dell'estate viola è scoppiato poco dopo la fine del campionato. Albert Gudmundsson, un giocatore su cui il riscatto deciso ad inizio stagione non pareva un problema, visti anche gli 8 milioni già versati nelle casse del Genoa per il prestito oneroso. Invece, ad oggi, il suo futuro è oscurato da una fitta nebbia.

La Fiorentina potrà ancora formalmente riscattarlo per 17 milioni, più 3,5 di bonus, ma il borsino delle possibilità non è mai stato così in ribasso. Secondo La Nazione, sembra impossibile che Pradé metta sul tavolo i soldi pattuiti col Genoa la scorsa estate.

Il processo per cattiva condotta sessuale, che fino ad ottobre non verrà concluso, è un altro dei motivi che allontanano la Fiorentina dal riscatto. Non ci sono i presupposti per pensare che possa andare male dopo il trionfo in primo grado, ma resta pur sempre un aspetto fondamentale nella vicenda.

Occhio alle rivali — La Fiorentina punterà ad intavolare una nuova trattativa, ma nel frattempo alcune squadre italiane si sarebbe già informate col Genoa. Roma, Bologna e Atalanta avrebbero già mostrato il proprio interesse per l'attaccante islandese, oltre che alcuni club esteri. Soprattutto per rossoblù e nerazzurri sarebbe il sostituto ideale di Dan Ndoye e Ademola Lookman, due nomi molto presenti nelle liste dei dirigenti dei top club europei. Insomma, mai come in questo momento il riscatto di Gudmundsson pare molto lontano