Fiorentina svelta, tutti vogliono Gudmundsson: Roma e Juric chiamano il Genoa

Tutti vogliono Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina, in attesa di capire se sarà riscattato o meno, ha attirato su di se l'interesse di molti club di Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il Bologna di Vincenzo Italiano, anche la Roma e l'Atalanta avrebbero chiesto informazioni per il trequartista.

Adesso la palla passa alla Fiorentina che in questi giorni contatterà il Genoa per capire se ci sarà la possibilità di chiedere uno sconto sui 17 milioni del riscatto. Serve far veloce però, la concorrenza non aspetta: