Nazione: “Pioli verso l’esonero? Ecco cosa risulta su un suo possibile addio”

La Nazione si sofferma su Stefano Pioli. Ecco il punto su un suo possibile esonero, con la posizione dell'allenatore della Fiorentina che sembra ogni giorno più in bilico:
Pioli rischia l'esonero?
Intorno al tecnico gigliato si è parlato a lungo anche in ottica di un ipotetico e clamoroso esonero. Sgombriamo il campo da equivoci: non c'è alcuna notizia che porti in questa direzione. La società ha rinnovato la fiducia nel proprio tecnico. Anzi, contano ancora le parole di Daniele Pradè pronunciate non troppi giorni fa: «Stefano è l'unico che può tirarci fuori da questa situazione». Avanti così, dunque, con la ferma consapevolezza (ancora) di aver fatto la scelta giusta. Ma è innegabile che adesso anche da parte del tecnico serva una risposta diversa da quelle date (e mostrate in campo) fin qui. Il credito che vantava con Firenze e i fiorentini si sta pian piano assottigliando.
