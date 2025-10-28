Fabio Capello ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove si è soffermato sulla panchina rimasta libera della Juventus. Pe ri bianconeri si è fatto largo anche il nome dell'ex Viola Raffaele Palladino, di cui Capello ha parlato così:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Capello avverte Palladino: “Alla Juve è più difficile che a Firenze”
Gazzetta
Capello avverte Palladino: “Alla Juve è più difficile che a Firenze”
L'ex tecnico dice la sua sulla panchina bianconera
Palladino ha fatto bene a Monza e Firenze, però la Juventus è un livello di difficoltà superiore
© RIPRODUZIONE RISERVATA