Capello avverte Palladino: “Alla Juve è più difficile che a Firenze”

L'ex tecnico dice la sua sulla panchina bianconera
Fabio Capello ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove si è soffermato sulla panchina rimasta libera della Juventus. Pe ri bianconeri si è fatto largo anche il nome dell'ex Viola Raffaele Palladino, di cui Capello ha parlato così:

Palladino ha fatto bene a Monza e Firenze, però la Juventus è un livello di difficoltà superiore

