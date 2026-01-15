Nazione: “Paratici ha tolto Kean dal mercato, c’è fiducia. Ma adesso cambi marcia”

Nazione su Moise Kean

Redazione VN 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 08:46)

Moise Kean resta al centro dell’attacco della Fiorentina e di un’attesa che diventa sempre più pesante con il passare delle settimane. Al di là dei cambi tattici e degli interpreti, la Viola continua ad avere bisogno del suo centravanti per alzare il livello e credere nella salvezza. Non è un caso che le ultime due vittorie in campionato siano coincise con i suoi gol: la squadra continua a giocare per lui, aspettando che torni decisivo come un anno fa.

La fiducia del club non è mai venuta meno, anzi è stata rafforzata sia sul piano tattico che su quello del mercato. La Fiorentina ha abbandonato l’attacco a due per adottare sistemi che esaltino la prima punta solitaria, come il 4-1-4-1 o il 4-3-3, e durante il mercato invernale ha rinforzato tutti i reparti tranne quello del centravanti, un segnale chiaro di fiducia nei confronti di Kean.

Ora però serve la risposta del campo, perché gli altri protagonisti hanno già dato segnali positivi: De Gea è tornato una certezza, Fagioli ha ripreso in mano la regia, Comuzzo è tornato titolare e Gudmundsson garantisce imprevedibilità sugli esterni. Kean, invece, è ancora lontano dai numeri dello scorso anno, quando a questo punto della stagione aveva già segnato 15 gol contro i 6 attuali. Tra problemi fisici e vicende personali il suo percorso si è complicato, ma al Viola Park nessuno intende arrendersi, nemmeno Paratici, che ha tolto il suo nome dal mercato: la fiducia c’è, ora spetta a Moise trasformarla in gol. Lo scrive la Nazione.