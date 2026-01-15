Da Roma: “Fiorentina in difficoltà nel rinnovare Fortini. Massara studia l’offerta”

Viola News
Il Corriere dello Sport su Niccolò Fortini
Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Roma e sull'interesse di Gasperini per Niccolò Fortini. La Roma continua a sondare il calciatore, che potrebbe non rinnovare con la Fiorentina:

Per la fascia sinistra il nome che rimbalza con insistenza è quello di Niccolò Fortini. Profilo giovane ma già abituato al palcoscenico europeo, titolare in Conference League e riserva in campionato con la Fiorentina. La Roma fiuta l’occasione, anche alla luce delle difficoltà del club di Commisso nel rinnovare il contratto del ragazzo, in scadenza nel 2027. I contatti sono avviati, Massara parla con gli agenti e tratta con la viola per trovare una formula che possa soddisfare tutti. Senza contropartite.

