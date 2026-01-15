Il Corriere Fiorentino si sofferma sul ruolo che Fabio Paratici ricoprirà nella Fiorentina. Sarà il nuovo DS, anche se all'inizio si pensava a qualcosa di diverso:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Paratici sarà il ds. Ma di fatto, assumerà il controllo dell’area tecnica”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Paratici sarà il ds. Ma di fatto, assumerà il controllo dell’area tecnica”
Il ruolo di Paratici
Aveva voglia di tornare in Italia, Paratici, ma anche e forse soprattutto di poter ricoprire di nuovo un ruolo di primissima responsabilità. Perché è vero, la carica contrariamente a quello che si pensava sarà semplicemente quella di direttore sportivo, ma di fatto l’ex Juve assumerà il controllo dell’area tecnica. Un ruolo dal quale assieme al suo braccio destro Roberto Goretti darà seguito alla rivoluzione iniziata in questo gennaio ma che andrà ben oltre. Strategie, orizzonti (tanto mercato anche all’estero e in campionati non necessariamente tra i più importanti), scouting, approccio. L’idea insomma è cambiare il modo di far calcio alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA