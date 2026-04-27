Nazione: “Noia e fischi al Franchi, ma sarebbe assurdo chiedere di più”

La Nazione analizza il pareggio tra Fiorentina e Sassuolo

Redazione VN 27 aprile - 05:54

La partita tra Fiorentina e Sassuolo si è conclusa con uno 0-0 che, pur privo di spettacolo, regala ai viola un punto prezioso nella corsa alla salvezza. Non è stata una gara emozionante, anzi, ma a questo punto della stagione l’obiettivo principale resta fare risultato, anche senza brillare. Con poche partite rimaste, ogni punto pesa e avvicina la squadra alla permanenza in categoria.

Nel complesso, la Fiorentina ha mostrato più iniziativa rispetto agli avversari, ma senza riuscire a concretizzare. L’esperimento di Gudmundsson come falso nove, reso necessario dalle assenze, ha dato risultati alterni. Il primo tempo ha offerto pochi spunti: un tentativo del Sassuolo con Idzes, una giocata spettacolare ma inefficace di Gudmundsson e un’occasione sprecata da Solomon. Il ritmo è stato basso e il gioco poco incisivo da entrambe le parti.

Anche nella ripresa il copione non è cambiato molto, con pochi lampi degni di nota: un tiro da fuori di Dodò e un palo colpito da Pinamonti. Nel finale, la Fiorentina ha provato un assalto senza però trovare il gol. Da segnalare anche il malcontento del pubblico per una sostituzione inizialmente contestata, poi corretta. Al triplice fischio restano i fischi per lo spettacolo modesto, ma anche la consapevolezza di aver conquistato un punto fondamentale. Lo scrive la Nazione.