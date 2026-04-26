CorSport: “Come sta Piccoli e chi potrebbe giocare al suo posto”

La Fiorentina si presenta alla sfida contro il Sassuolo in condizioni di forte emergenza, con una lunga lista di infortunati che potrebbe includere anche Roberto Piccoli. L’attaccante ex Cagliari convive da giorni con un problema all’adduttore e la sua presenza è in forte dubbio fino all’ultimo: in caso di forfait, Vanoli potrebbe escluderlo del tutto per evitare rischi.

Le assenze pesanti non si fermano qui: mancheranno quasi certamente Moise Kean, Fabiano Parisi, Michael Fortini, Robin Gosens e Tariq Lamptey. In questo contesto, l’allenatore Paolo Vanoli è costretto a ridisegnare ancora una volta l’assetto offensivo e complessivo della squadra.

Se Piccoli non dovesse farcela, la soluzione principale sarebbe l’adattamento di Albert Gudmundsson nel ruolo di falso nove, con il supporto di Manor Solomon e Jack Harrison sulle corsie. A centrocampo agiranno Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora e Cher Ndour, mentre in difesa spazio a Luis Balbo accanto a Daniele Rugani e Luca Ranieri. L’obiettivo resta uno solo: superare le difficoltà e chiudere il discorso salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.