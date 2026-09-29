De Laurentiis contro Cardinale: “Cose che non stanno né in cielo né in terra”

Paolo Vanoli considera Christ Oulai un talento dal grande potenziale, ma ritiene che abbia bisogno di tempo e lavoro per imporsi ad alti livelli. Il suo scarso minutaggio, secondo questa lettura, non è una bocciatura tecnica né il segnale di un dualismo con Nicolò Fagioli: fa parte di un inserimento graduale, pensato anche per proteggerlo dalla pressione di una piazza come Firenze.

Oulai sa accendere la partita con le sue giocate e, guardando alle qualità individuali, potrebbe già aspirare a una maglia da titolare. Vanoli gli chiede però di crescere nella lettura delle situazioni senza palla. A volte il centrocampista sbaglia il tempo del pressing o si abbassa quando la linea dovrebbe salire: aspetti che possono incidere sull’equilibrio della squadra e sulla copertura degli spazi.

L’obiettivo del tecnico è aiutarlo a diventare, nel tempo, un centrocampista completo, sul modello di Kanté. Dosare le sue presenze gli permette di assimilare i meccanismi tattici senza dover rispondere subito alle aspettative e alle critiche. Per Vanoli la strada passa dal lavoro quotidiano al Viola Park, con pazienza e applicazione. Lo scrive la Nazione.