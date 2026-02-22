Nazione: “L’unico dubbio di Paolo Vanoli in vista della sfida contro il Pisa”

Gli 11 di Paolo Vanoli

Redazione VN 22 febbraio - 06:53

Il principale dubbio di Vanoli in vista del delicato derby contro il Pisa riguarda Gudmundsson. Il fantasista islandese non ha ancora smaltito del tutto la distorsione alla caviglia rimediata contro il Torino: gli esami hanno dato esito positivo, ma il giocatore avverte ancora dolore quando aumenta i carichi di lavoro. Considerata la sua alta soglia di sopportazione, l’infortunio non è stato banale. Lo staff proverà a recuperarlo fino all’ultimo, ma nella migliore delle ipotesi potrebbe partire dalla panchina.

Arrivano invece segnali incoraggianti dagli altri titolari rimasti a Firenze durante la trasferta in Polonia. Solomon ha superato la febbre, mentre Dodo e Kean, gestiti al Viola Park per preservarne la condizione, sono pronti a partire dal primo minuto. Ottimismo anche per De Gea, reduce da una sub-lussazione a un dito della mano sinistra: lo spagnolo sembra in grado di tornare tra i pali dopo il turno di riposo in Conference.

Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella vittoriosa contro il Como, con l’unica assenza certa di Mandragora per squalifica. In difesa tornerà Pongracic accanto a Ranieri, con Dodo e Parisi sugli esterni. A centrocampo Fagioli è intoccabile, mentre Ndour e Fabbian si giocano una maglia da mezzala, con il primo favorito. In attacco conferme per Solomon e Harrison sulle fasce e per Kean come centravanti, in una sfida che vale punti pesantissimi per la salvezza. Lo scrive la Nazione.