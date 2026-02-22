Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Convocato o in campo? Ecco come sta Daniele Rugani”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Convocato o in campo? Ecco come sta Daniele Rugani”

rugani grafica
Le condizioni dell'ex Juventus
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulle condizioni di Daniele Rugani e di Albert Gudmundsson. Ecco cosa filtra in vista della sfida contro il Pisa:

Nel frattempo Rugani si avvia verso la prima convocazione in viola, anche se al massimo entrerà in corsa per una manciata di minuti, mentre per Gudmundsson non manca l'ottimismo ma rimane in dubbio e sarà necessario aspettare domani per capire in modo definitivo se sarà a disposizione, dopo il problema alla caviglia.

Leggi anche
CorSport: “Con il Pisa ecco la Fiorentina ‘A’. Ma non bastano solo i...
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “L’Inter se ne va, Juve sparita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA