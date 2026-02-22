Gazzetta: “Convocato o in campo? Ecco come sta Daniele Rugani”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulle condizioni di Daniele Rugani e di Albert Gudmundsson. Ecco cosa filtra in vista della sfida contro il Pisa:
Le condizioni dell'ex Juventus
Nel frattempo Rugani si avvia verso la prima convocazione in viola, anche se al massimo entrerà in corsa per una manciata di minuti, mentre per Gudmundsson non manca l'ottimismo ma rimane in dubbio e sarà necessario aspettare domani per capire in modo definitivo se sarà a disposizione, dopo il problema alla caviglia.
