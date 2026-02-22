CorSport: “Con il Pisa ecco la Fiorentina ‘A’. Ma non bastano solo i senatori”

La Fiorentina cerca l'aggancio salvezza

Redazione VN 22 febbraio - 06:48

Dopo il successo in Polonia, Vanoli ha ribadito di non considerare “riserve” i giocatori impiegati, ma contro il Pisa toccherà alla cosiddetta Fiorentina “A” confermare quanto di buono fatto a Como. Tornano protagonisti i senatori: De Gea, Kean e Dodò, assenti a Bialystok, e Fagioli, rimasto in panchina. La squadra viola, reduce da due vittorie consecutive inedite per questa stagione, cerca ora il tris in campionato in un derby che, oltre al valore simbolico regionale, mette in palio punti fondamentali per la salvezza.

Molto dipenderà dal rendimento dei leader. De Gea è chiamato a essere decisivo tra i pali nonostante il problema al dito, Dodò a incidere con corsa e qualità, Fagioli a guidare il gioco con personalità e Kean a tornare determinante con i gol come nella scorsa stagione. Se i quattro trascinatori riuscissero a esprimersi al massimo, la permanenza in Serie A diventerebbe rapidamente una certezza. Sono loro, uno per reparto, i punti di riferimento tecnici e carismatici da cui la squadra si aspetta il salto di qualità.

Tuttavia la salvezza non dipende solo dai singoli, ma soprattutto dalla capacità di essere squadra: compattezza, equilibrio e spirito collettivo saranno decisivi per conquistare i punti necessari a evitare la retrocessione. I leader devono dare l’esempio e mettere il proprio talento al servizio del gruppo, trascinando i compagni nei momenti chiave. Solo così la distinzione tra Fiorentina “A” e “B” perderebbe significato, trasformandosi in un dettaglio retorico di fronte all’obiettivo raggiunto. Lo scrive il Corriere dello Sport.