Gazzetta: “Dopo la Polonia, altra rivoluzione per Vanoli. I cambi per il Pisa”

Vanoli ricambia la Fiorentina

Redazione VN 22 febbraio - 06:39

In vista del derby salvezza contro il Pisa, la Fiorentina si presenta con una formazione profondamente rinnovata rispetto alla gara di Conference League in Polonia contro lo Jagiellonia. Paolo Vanoli cambia otto titolari e torna all’assetto “da Serie A”, riproponendo dal primo minuto giocatori chiave come Kean, Solomon, Fagioli, Brescianini, Dodo, Pongracic, Parisi e De Gea. Alcuni erano rimasti a Firenze per recuperare energie o smaltire piccoli acciacchi, con l’obiettivo di arrivare al massimo della condizione alla sfida del Franchi. La gestione ampia della rosa ha finora dato risultati positivi, con le vittorie di Como e in Europa, ma ora servono i tre punti per rendere davvero efficace la strategia.

A centrocampo torna Brescianini, escluso dalla lista Uefa, mentre Mandragora sarà assente per squalifica. Fagioli riprende il ruolo di regista dopo la panchina europea, Kean si riprende il centro dell’attacco e Dodo torna a presidiare la fascia destra. Buone notizie anche per De Gea e Solomon, che hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici.

La sfida rappresenta un vero bivio nella corsa salvezza. La Fiorentina cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato, traguardo ancora mai raggiunto in stagione, per dare continuità e allontanarsi dalla zona pericolo. Vanoli ha chiesto sacrificio, spirito di squadra e umiltà, invitando anche i giocatori più talentuosi a mettere da parte le individualità per lavorare in funzione del collettivo. Solo con compattezza e mentalità “provinciale”, secondo il tecnico, i viola potranno risalire dai bassifondi della classifica. Lo scrive la La Gazzetta dello sport.