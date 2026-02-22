CorFio: “Fiorentina, tirati a lucido. Ecco chi recupera Paolo Vanoli”

Con il Pisa dentro i titolarissimi

Redazione VN 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 06:44)

La prima parte dell’“operazione Pisa” si è chiusa nel migliore dei modi: la Fiorentina ha superato con autorità l’andata del playoff di Conference in Polonia contro lo Jagiellonia, nonostante l’attenzione fosse già rivolta al derby salvezza. Vanoli ha scelto un turnover totale, lasciando a casa molti titolari come Kean, De Gea, Dodò, Gudmundsson, Solomon e Fagioli (quest’ultimo convocato ma rimasto in panchina). Una gestione studiata nei minimi dettagli: a campi invertiti, sarebbero stati tutti disponibili, tranne Gudmundsson, ancora alle prese con una dolorosa distorsione alla caviglia che difficilmente gli consentirà più di una presenza in panchina.

Massima cautela anche per Solomon, tenuto inizialmente a riposo per un leggero stato influenzale ma ormai recuperato e pronto a riprendersi la fascia sinistra, forte di un impatto immediato e già due gol segnati. Attesa anche per Kean, che dopo i problemi alla caviglia sta ritrovando brillantezza e fiducia: la settimana piena di lavoro potrebbe aiutarlo a tornare decisivo. Rientrano pure Dodò, in crescita dopo una stagione altalenante, e De Gea, il cui fastidio al dito non ha mai messo in dubbio la presenza nel derby.

Tra i più attesi c’è Nicolò Fagioli, rimasto a riposo in Europa per essere al meglio contro il Pisa. È il regista imprescindibile, il giocatore da cui passano idee e ritmo della squadra, e va preservato con cura. Tutti “tirati a lucido” per una sfida che vale una fetta enorme di stagione, davanti ai circa 20.000 tifosi attesi al Franchi nonostante l’orario scomodo. In attesa di capire se Gudmundsson riuscirà almeno a sedersi in panchina, la Fiorentina si prepara a giocarsi tutto nel derby. Lo scrive il Corriere Fiorentino.