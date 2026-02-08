Nazione: “La Fiorentina non sa proprio vincere. Che stagione da depressione”

La Fiorentina sfiora ancora la vittoria ma viene raggiunta al 94’, subendo l’ennesima beffa nel recupero. Dopo una partita dai due volti contro il Torino, i viola si vedono rimontare sul 2-2 da Maripan proprio quando sembrava fatta, spegnendo l’entusiasmo acceso nella ripresa. I gol di Solomon e Kean avevano ribaltato l’iniziale vantaggio granata di Casadei, ma il finale conferma una stagione segnata da frustrazione, fischi e delusione.

Il primo tempo scorre povero di idee e ritmo per la Fiorentina, che fatica a costruire gioco e lascia spazio all’iniziativa del Toro. Casadei punisce al 26’ una difesa viola distratta, portando avanti gli ospiti. Il Franchi rumoreggia, i tentativi di reazione non bastano e l’intervallo arriva tra i fischi, con la squadra incapace di trovare continuità e precisione offensiva.