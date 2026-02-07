Nazione: “Comuzzo-Pongracic, titoli di coda? Con il Como già pronto Rugani”

Quella contro il Torino potrebbe essere una delle ultime partite di campionato giocate insieme dalla coppia difensiva Pongracic-Comuzzo. L’arrivo di Daniele Rugani dal mercato invernale rappresenta infatti un segnale chiaro della volontà della società di intervenire su un reparto che, nonostante il passaggio alla difesa a quattro, continua a soffrire di gravi amnesie, come dimostrano i 36 gol subiti in 23 giornate. Per stasera l’ex Juventus non sarà disponibile e seguirà la gara dalla tribuna, ma dalla prossima settimana entrerà pienamente in competizione per una maglia.

Rugani non ha ancora smaltito del tutto il problema al gemello accusato due mesi fa, ma l’obiettivo è quello di vederlo in campo il 14 febbraio a Como. Il suo inserimento potrebbe cambiare gli equilibri del reparto, mettendo pressione sia su Pongracic che su Comuzzo, classe 2005, che finora hanno retto dopo la rivoluzione difensiva di gennaio, costata l’addio a Mari e Viti e il ridimensionamento di Ranieri.