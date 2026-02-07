Quella contro il Torino potrebbe essere una delle ultime partite di campionato giocate insieme dalla coppia difensiva Pongracic-Comuzzo. L’arrivo di Daniele Rugani dal mercato invernale rappresenta infatti un segnale chiaro della volontà della società di intervenire su un reparto che, nonostante il passaggio alla difesa a quattro, continua a soffrire di gravi amnesie, come dimostrano i 36 gol subiti in 23 giornate. Per stasera l’ex Juventus non sarà disponibile e seguirà la gara dalla tribuna, ma dalla prossima settimana entrerà pienamente in competizione per una maglia.
La Nazione
Nazione: “Comuzzo-Pongracic, titoli di coda? Con il Como già pronto Rugani”
Rugani non ha ancora smaltito del tutto il problema al gemello accusato due mesi fa, ma l’obiettivo è quello di vederlo in campo il 14 febbraio a Como. Il suo inserimento potrebbe cambiare gli equilibri del reparto, mettendo pressione sia su Pongracic che su Comuzzo, classe 2005, che finora hanno retto dopo la rivoluzione difensiva di gennaio, costata l’addio a Mari e Viti e il ridimensionamento di Ranieri.
Per questo Vanoli si aspetta stasera una risposta forte dai due centrali, non solo sul piano tecnico ma anche caratteriale, in una fase in cui la Fiorentina ha disperato bisogno di solidità. In attesa di testare Rugani, utilizzabile solo in Serie A perché escluso dalla lista Uefa, arriva intanto una nota positiva: il rinnovo ufficiale di Eddy Kouadio. Il difensore classe 2006 ha firmato fino al 30 giugno 2030, con opzione per il 2031, confermando la fiducia del club nel suo percorso di crescita. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA