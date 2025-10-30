Nazione: “La Fiorentina come un lego. Quanti cambi moduli, e che confusione”

Questo inizio di stagione è stato sportivamente drammatico in casa Fiorentina. Stefano Pioli non è ancora riuscito a trovare una giusta identità alla squadra, come si legge sulla Nazione. Tanti cambi modulo, idee sempre diverse, e giocatori in confusione. Questo il responso delle prime 9 giornate. Nel ritiro estivo Pioli aveva insistito sul 3-4-1-2, che nella realtà si è visto solo contro il Torino alla seconda giornata. Nelle primissime uscite sembrava il 3-4-2-1 il modulo scelto dall'ex tecnico del Milan. Contro il Como c'è stato anche il tentativo di passare al 4-4-2, ed infine si è arrivati al 3-5-2. La confusione che si sta palesando in casa viola la si è vista in modo reale contro il Bologna, quando Pioli ha cambiato 4 moduli in 100', schierando nel finale tutti gli attaccante della rosa.