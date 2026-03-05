Moise Kean punta a essere disponibile per lo scontro diretto di domenica contro il Parma. Dopo le preoccupazioni iniziali legate a un fastidio alla tibia, nelle ultime ore è tornato un moderato ottimismo nello staff della Fiorentina. L’attaccante ha svolto lavoro individuale alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Paolo Vanoli, ma l’obiettivo è rientrare gradualmente in gruppo e provare a partire titolare nella sfida del Franchi.
La Nazione
Nazione: “Kean rassicura tutti e punta il Parma. De Gea torna oggi”
Il problema alla tibia si trascina da alcune settimane: già al termine della gara di Conference League contro lo Jagiellonia Kean aveva lasciato il campo zoppicando, e una situazione simile si è ripetuta lunedì a Udine, quando al 71’ ha chiesto il cambio dopo un duro contrasto. L’allarme iniziale è però rientrato anche grazie alle parole dello stesso attaccante, che durante un evento della Lega Serie A a Milano ha rassicurato tutti: sta meglio e farà di tutto per essere presente nella prossima partita. In caso di forfait, sarebbe comunque pronto Roberto Piccoli a guidare l’attacco.
Intanto al Viola Park continuano le valutazioni anche sugli altri giocatori. Nell’ultimo allenamento non era presente David De Gea, che ha lasciato temporaneamente Firenze per motivi familiari ma dovrebbe rientrare subito in gruppo. Restano invece indisponibili gli infortunati Lezzerini, Solomon e Lamptey, il cui rientro è previsto a inizio aprile. Contro il Parma si rivedrà Dodô dopo la squalifica, mentre Robin Gosens dovrebbe sostituire lo squalificato Parisi sulla fascia. Lo scrive la Nazione.
