Nazione: “Kean rassicura tutti e punta il Parma. De Gea torna oggi”

Moise Kean punta a essere disponibile per lo scontro diretto di domenica contro il Parma. Dopo le preoccupazioni iniziali legate a un fastidio alla tibia, nelle ultime ore è tornato un moderato ottimismo nello staff della Fiorentina. L’attaccante ha svolto lavoro individuale alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Paolo Vanoli , ma l’obiettivo è rientrare gradualmente in gruppo e provare a partire titolare nella sfida del Franchi.

Il problema alla tibia si trascina da alcune settimane: già al termine della gara di Conference League contro lo Jagiellonia Kean aveva lasciato il campo zoppicando, e una situazione simile si è ripetuta lunedì a Udine, quando al 71’ ha chiesto il cambio dopo un duro contrasto. L’allarme iniziale è però rientrato anche grazie alle parole dello stesso attaccante, che durante un evento della Lega Serie A a Milano ha rassicurato tutti: sta meglio e farà di tutto per essere presente nella prossima partita. In caso di forfait, sarebbe comunque pronto Roberto Piccoli a guidare l’attacco.