Nazione: “Kean-Nzola, che incrocio. M’Bala un fallimento per la Fiorentina”

Il derby contro il Pisa arriva per la Fiorentina come una sfida senza alibi, resa ancora più cruciale dalla situazione di Moise Kean. L’attaccante, infatti, non è riuscito a incidere: dodici tiri in campionato, nessuno nello specchio, un dato in netto contrasto con la scorsa stagione quando a questo punto aveva già segnato quattro reti . Kean appare spesso isolato, poco servito e costretto a rincorrere palloni complicati, trasformandosi in un centravanti a mezzo servizio nonostante la generosità sempre mostrata in campo.

Il problema, dunque, non sembra essere solo individuale ma collettivo: la squadra non è ancora riuscita a metterlo nelle condizioni di sfruttare al meglio il suo fiuto del gol, quell’istinto che fino a pochi mesi fa lo rendeva decisivo. Il derby potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per sbloccarsi e ritrovare fiducia, anche perché dall’altra parte Kean troverà M’Bala Nzola, ex viola che a Pisa sta vivendo una rinascita: tornato in Nazionale con gol e prestazioni convincenti, ha conquistato la maglia da titolare segnando contro il Napoli.