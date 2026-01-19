Niccolò Fortini rimane un nome caldo in casa Fiorentina. Continua il pressing di Roma e Juventus per convincere il club viola e secondo la Nazione, potrebbe essere imbastito uno scambio:
Nazione: “Juventus, 2 nomi per Fortini. E c’è il primo no alla Roma”
Niccolò Fortini verso la cessione
Da riempire c'è ancora la casella del difensore centrale. Ai vari Diogo Leite, Bijol, Becao e Coppola si sono aggiunti Rugani e Gatti. Elementi che la Juve metterebbe sul piatto per Fortini. Sul quale è forte il pressing della Roma. Ma gli 8 milioni offerti fin qui non sono abbastanza per la Fiorentina, che nei prossimi giorni dovrà decidere il da farsi sull'esterno classe 2006 anche in relazione al contratto in scadenza.
