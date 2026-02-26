Nazione: “Il messaggio di Paolo Vanoli prima della sfida contro lo Jagiellonia”

Nazione su Vanoli

Redazione VN 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 08:28)

Il messaggio di Paolo Vanoli è chiaro: vietato abbassare l’attenzione. Nonostante lo 0-3 dell’andata e le tre vittorie consecutive, l’unica cosa che conta per la Fiorentina è il passaggio del turno. Il tecnico viola teme che il vantaggio accumulato possa far perdere concentrazione e ribadisce come il ritorno rappresenti soprattutto un esame di mentalità, da superare con una prestazione seria e matura.

Vanoli richiama l’esperienza dei playoff estivi per sottolineare quanto sia pericoloso sottovalutare la seconda gara. Contro lo Jagiellonia, che all’andata ha mostrato un buon possesso palla, servirà la stessa attenzione e la capacità di sfruttare i momenti favorevoli. Vincere aiuta a vincere, spiega l’allenatore, ma solo se accompagnato dall’atteggiamento giusto: sotto questo aspetto, il match di ritorno sarà un test molto importante per tutta la squadra.

Rispetto all’andata, la Fiorentina avrà una rosa più completa, con tutti i giocatori disponibili a eccezione di quelli fuori lista UEFA. Tra questi c’è anche Albert Gudmundsson, tornato dopo lo stop e pronto a mettere minuti nelle gambe. Vanoli riconosce le differenze di organico, ma elogia l’organizzazione e la qualità tecnica dello Jagiellonia e del suo giovane allenatore, confermando il proprio rispetto per il calcio internazionale e la volontà di trarre spunti anche dagli avversari. Lo scrive la Nazione.