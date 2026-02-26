Il messaggio di Paolo Vanoli è chiaro: vietato abbassare l’attenzione. Nonostante lo 0-3 dell’andata e le tre vittorie consecutive, l’unica cosa che conta per la Fiorentina è il passaggio del turno. Il tecnico viola teme che il vantaggio accumulato possa far perdere concentrazione e ribadisce come il ritorno rappresenti soprattutto un esame di mentalità, da superare con una prestazione seria e matura.
La Nazione
Nazione: “Il messaggio di Paolo Vanoli prima della sfida contro lo Jagiellonia”
Vanoli richiama l’esperienza dei playoff estivi per sottolineare quanto sia pericoloso sottovalutare la seconda gara. Contro lo Jagiellonia, che all’andata ha mostrato un buon possesso palla, servirà la stessa attenzione e la capacità di sfruttare i momenti favorevoli. Vincere aiuta a vincere, spiega l’allenatore, ma solo se accompagnato dall’atteggiamento giusto: sotto questo aspetto, il match di ritorno sarà un test molto importante per tutta la squadra.
Rispetto all’andata, la Fiorentina avrà una rosa più completa, con tutti i giocatori disponibili a eccezione di quelli fuori lista UEFA. Tra questi c’è anche Albert Gudmundsson, tornato dopo lo stop e pronto a mettere minuti nelle gambe. Vanoli riconosce le differenze di organico, ma elogia l’organizzazione e la qualità tecnica dello Jagiellonia e del suo giovane allenatore, confermando il proprio rispetto per il calcio internazionale e la volontà di trarre spunti anche dagli avversari. Lo scrive la Nazione.
