Gazzetta: “Cambiare tanto, per non cambiare nulla. L’occasione di Piccoli”

Cambiare tanto per non cambiare nulla: Vanoli ha schierato 8 giocatori diversi tra campionato e Conference e lo stesso turnover è previsto oggi, con Dodò (squalificato in campionato) e Pongracic che potrebbero essere le uniche novità rispetto al match d'andata. Tra Kean e Piccoli ci sarà un altro ideale passaggio di testimone, con il ragazzo cresciuto nel vivaio dell'Atalanta che spera di restare in scia del capocannoniere viola: Moise ha segnato 3 reti nelle ultime 3 partite di Serie A, Piccoli uno nell'unica giocata dall'inizio nel mese di febbraio, in Conference League.

«Le tre vittorie di fila tra campionato e Coppa ci hanno dato fiducia, morale ed energia positiva - ha raccontato l'attaccante viola, 6 reti in totale in tutte le competizioni (una con Cagliari e 5 con la Fiorentina), 3 in meno di Kean —, nello spogliatoio si respira un'altra aria. Abbiamo messo il muso fuori da una situazione difficile ma non è ancora finita. Dobbiamo portare a casa la qualificazione agli ottavi di Conference League e poi proiettarci verso la gara di Udine, dove lunedì ci aspetta un'altra battaglia. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà ad ambientarmi, adesso mi sento molto più dentro al gruppo e riesco a dimostrare di più il mio valore. Lo scorso anno ho fatto prestazioni importanti e voglio replicarle a Firenze. lo e Kean possiamo anche giocare insieme». In futuro si vedrà, finora il dualismo ha portato fortuna.Lo scrive la Gazzetta dello Sport.