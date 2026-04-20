Nazione: “I 3 scenari sul futuro di Piccoli presi in considerazione da Paratici”

La Nazione su Roberto Piccoli

Redazione VN 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 08:42)

Roberto Piccoli si prepara a una nuova occasione da titolare con la Fiorentina, complice anche qualche problema fisico di Moise Kean. Nonostante non sia mai stato un titolare fisso, ha collezionato molte presenze stagionali (spesso da subentrato) e diverse partite dal primo minuto. Il suo ruolo iniziale era quello di alternativa offensiva, condiviso prima con Edin Džeko, ma con il tempo ha avuto più spazio, senza però riuscire sempre a sfruttarlo al meglio.

I numeri raccontano una stagione complicata: in Serie A segna un gol ogni 459 minuti, un dato che evidenzia una scarsa incisività sotto porta. Dei 7 gol totali stagionali, solo 3 sono arrivati in campionato, anche se alcuni sono stati importanti per i risultati della squadra. Considerando anche l’investimento significativo fatto per acquistarlo dal Cagliari, le aspettative erano decisamente più alte.

La trasferta al Via del Mare rappresenta un’occasione importante per riscattarsi, anche contro una squadra con cui ha già giocato in passato. La Fiorentina ha bisogno di un gol decisivo per chiudere il discorso salvezza, e Piccoli si gioca molto anche in ottica futura. Con il mercato alle porte e le valutazioni affidate anche a Fabio Paratici, il club dovrà decidere se puntare su di lui come attaccante principale, mantenerlo come riserva o cercargli una nuova sistemazione: al momento, il giudizio sulla sua stagione resta incerto. Lo scrive la Nazione.

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