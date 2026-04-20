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Corriere dello Sport

CorSport si domanda: “Kean ancora fuori, chissà quante partite giocherà”

Copertina Vanoli Kean
Il Corriere dello Sport sull'assenza di Moise Kean
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma su Roberto Piccoli. Da vice Kean, sempre con tutti i distinguo del caso considerando l’investimento molto oneroso che guardava e magari guarda tuttora al futuro, a punto di riferimento dell’attacco viola - in una stagione tra l’altro complicata che più non si può - il passo è lungo, molto lungo, e Piccoli spesso non è riuscito a sostenerlo.

Lo dimostrano i tre gol in ventotto presenze e 1.365 minuti di campionato (tre anche in Conference in dieci partite e 780 minuti), ma le attenuanti sono quelle dell’assunto di partenza e fa testo il quarto di finale con il Crystal Palace, ultimo esempio tra i non pochi del suo scarso apporto in fase offensiva e dei molti dubbi lasciati in eredità, anche se nessuno si sogna minimamente di associare l’eliminazione della squadra viola alle prestazioni negative di Piccoli in assenza del titolare del ruolo.

E comunque il discorso non è ancora concluso: con quella di stasera mancano sei partite alla fine, chissà quante ne giocherà Kean che anche ieri è rimasto fuori dai convocati, e quindi tocca di nuovo all’ex Cagliari ed ex della sfida a Via del Mare assumersi il peso e la responsabilità, sempre nella ricerca di un’affermazione personale oltre che accompagnare la squadra verso un risultato positivo che resta il compito principale. Ma le due cose sono strettamente correlate, ovviamente.

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