CorFio: “Se Vanoli avesse avuto tutti con il Palace sarebbe finita diversamente”

Il Corriere Fiorentino sull'uscita dalla Conference League

Redazione VN 20 aprile - 08:14

La Fiorentina ha messo in fila cinque risultati consecutivi con tre vittorie e due pareggi, 11 punti complessivi, oltre due di media ogni novanta minuti. E deve continuare con questo passo.

Basta un ultimo sforzo per allungare le mani sul traguardo. Ma in ogni caso, dopo le sofferenze e i patimenti di questa stagione e le delusioni inflitte ai tifosi, è lecito aspettarsi, al di là della salvezza, un finale dignitoso e coraggioso con partite di qualità contro squadre forti come Roma, Juventus e Atalanta. Saranno anche una finestra sul futuro per aiutare a chiarire il destino di Vanoli e dei giocatori più divisivi come Gudmundsson. Ma ora il futuro è soltanto nei quasi cento minuti (con i recuperi) in Salento.

La Viola dovrà stringere i denti, alzare la soglia dell’attenzione e fronteggiare l’emergenza, visto che ancora una volta mancheranno giocatori importanti, come Parisi e Kean, pedine fondamentali: se Vanoli li avesse avuti a disposizione in Europa forse la doppia sfida con il Crystal Palace sarebbe andata diversamente. Ma i sogni sono finiti. È il tempo della concretezza. La salvezza va messa al sicuro più in fretta possibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.