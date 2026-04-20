L'occasione migliore per mettere il punto esclamativo su una stagione da dimenticare e, soprattutto, iniziare a programmare il futuro. La sfida di questa sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina ha il sapore di una chance quasi irripetibile per i viola, che in Salento contano di chiudere il discorso salvezza per poter vivere in serenità le ultime cinque giornate di campionato, tre delle quali vedranno la squadra di Vanoli scendere in campo contro avversarie ancora in piena corsa per la Champions (Roma, Juventus e Atalanta). Lo scrive la Nazione.