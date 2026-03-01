Nazione: “Fuori Solomon, ecco per quanto. E Vanoli studia le alternative”

L’antivigilia di Udinese-Fiorentina ha chiarito definitivamente le preoccupazioni sulle condizioni di Manor Solomon (RASSEGNA VN - GUAI PER VANOLI) . Il report medico della Fiorentina parla di una lesione tra primo e secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra, un infortunio che esclude uno stop breve. Pur senza indicazioni ufficiali sui tempi di recupero, lo scenario più realistico è uno stop di almeno un mese per l’esterno israeliano, protagonista di un ottimo periodo di forma.

L’obiettivo potrebbe essere il rientro dopo la sosta di fine marzo, con il mirino puntato sulla trasferta di Verona del 4 aprile. Se così fosse, l’ex Tottenham salterebbe quattro gare di Serie A contro Udinese, Parma, Cremonese e Inter, oltre al doppio impegno europeo di Conference League contro il Rakow. Un’assenza pesante, considerando il rendimento e l’importanza tattica che Solomon aveva assunto nello scacchiere viola.