CorSport su Solomon: “Non è da escludere il rientro per questa partita”

Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha fatto il punto sugli infortunati attraverso un doppio report (RASSEGNA VN - GUAI PER VANOLI). Riguardo a Manor Solomon gli accertamenti clinico-strumentali parlano di una «lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra». Il che significa che l’israeliano dovrebbe assentarsi per almeno due-tre settimane, saltando sicuramente gli ottavi di Conference League contro il Rakow (12 e 19 marzo).

Non è da escludere che, in caso di recupero veloce, l’attaccante rientri per la gara di Serie A con l’Inter. Ma più probabilmente sarà di nuovo a disposizione da dopo la sosta di fine marzo.

Quanto a Luca Lezzerini, il report dice «lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra», quindi la degenza si annuncia più breve (una-due settimane). Per il suo ritorno il portiere ha già messo nel mirino la partita con la Cremonese. Lo scirve il Corriere dello Sport.

