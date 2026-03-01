CorSport su Solomon: “Non è da escludere il rientro per questa partita”

Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha fatto il punto sugli infortunati attraverso un doppio report (RASSEGNA VN - GUAI PER VANOLI). Riguardo a Manor Solomon gli accertamenti clinico-strumentali parlano di una «lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra». Il che significa che l’israeliano dovrebbe assentarsi per almeno due-tre settimane, saltando sicuramente gli ottavi di Conference League contro il Rakow (12 e 19 marzo).