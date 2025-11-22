Nazione: “Fortini è provato, ma ha dato ok. Vanoli potrebbe sorprendere”

Le condizioni fisiche dei giocatori reduci dagli impegni con le Nazionali influenzeranno le scelte di Vanoli in vista della Juventus. Kean sta bene, ha smaltito i problemi alla tibia ed è pronto a riproporre la “legge dell’ex”, come fece lo scorso dicembre contro i bianconeri. Le complicazioni arrivano però dalla fascia sinistra: Gosens è indisponibile, mentre Fortini è tornato leggermente provato dalla gara con l’Under 21. Nonostante abbia dato disponibilità a partire titolare, le sue condizioni non sono ottimali.