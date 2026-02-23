Il futuro della Fiorentina passa dal Franchi in un insolito lunedì di fine febbraio, in un derby contro il Pisa che vale tantissimo in chiave salvezza. È una sfida da dentro o fuori, senza margine d’errore per entrambe: i viola cercano una vittoria che, dopo il successo di Como, li avvicinerebbe per la prima volta alla zona salvezza, mentre il Pisa deve vincere per tenere aperta una finestra che si sta rapidamente chiudendo. In palio c’è molto più dei tre punti: c’è una svolta decisiva per la stagione.
Nazione: “Fiorentina, vietato sbagliare. Il piano di Vanoli per battere il Pisa”
Dal punto di vista tattico, potrebbe prevalere chi avrà il coraggio di fare la partita fin dall’inizio. La Fiorentina di Vanoli, nelle ultime settimane, ha mostrato segnali di crescita, trovando uomini e assetti capaci di dare identità e qualità al gioco, con risultati positivi anche in Conference. Parisi e soprattutto Fagioli, diventato il faro del centrocampo, insieme ai nuovi innesti come Solomon e Harrison, hanno creato un mix interessante tra idee e costruzione. Senza dimenticare Kean, determinato a tornare protagonista e a trascinare la squadra verso la salvezza, ignorando le voci di mercato.
Il Pisa risponde con un 3-4-2-1 “trasformista”, puntando sugli inserimenti tra le linee di Moreo e Iling-Junior e sulle accelerazioni esterne di Touré, possibile arma decisiva. Intanto il Franchi si prepara al tutto esaurito, con oltre 21mila spettatori pronti a sostenere i viola in una partita che rappresenta finora la più importante dell’anno. Comunque vada, questo derby segnerà una sterzata netta nella stagione di entrambe le squadre. Lo scrive la Nazione.
