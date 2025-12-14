Nazione: “Fiorentina-Verona vale la stagione. Vediamo se la squadra è rinata”

Nazione su Fiorentina-Verona

Redazione VN 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 06:23)

Rocco Commisso ha parlato, la Fiorentina è tornata a vincere in Conference League, Kean ha ritrovato il gol e Gudmundsson ha offerto una prestazione all’altezza del suo talento. Segnali incoraggianti che alimentano la speranza di un risveglio viola, ma che ora chiedono una conferma definitiva: la cosiddetta “prova regina”. Firenze attende da tempo una sentenza chiara, quella che certifichi l’inizio di una vera risalita.

La giornata decisiva è oggi, alle 15, allo stadio Franchi, contro il Verona. Uno scontro diretto delicatissimo, il primo vero esame nella corsa alla salvezza, che arriva dopo indizi positivi ma ancora insufficienti. La Fiorentina non ha ancora vinto una partita di campionato e l’assenza di successi pesa in classifica in modo evidente. Proprio per questo, la gara contro un’avversaria altrettanto in difficoltà può valere una stagione intera.

La salvezza resta possibile, ma i risultati da qui alla fine del 2025 saranno determinanti per capire se l’obiettivo è davvero alla portata. Il Verona, pur con limiti tattici, farà leva su carattere e disperazione. È un tipo di partita sporca e nervosa, un gorgo dal quale la squadra di Vanoli deve tenersi lontana: finirci dentro significherebbe complicarsi ulteriormente la vita, nonostante una rosa che non merita l’ultimo posto in classifica. Lo scrive la Nazione.