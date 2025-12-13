Ferrara: “La Fiorentina è in mano a Vanoli e Goretti. Domenica è come una finale”

Il commento di Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione:
Domenica sarà come una finale. Non è male per la Fiorentina riscoprire il gusto di una vittoria: meno musi lunghi e bizze da bambini viziati. Servono dei professionisti e dunque vogliamo pensare che qualcosa dentro lo spogliatoio sia cambiato. Dopo le parole del presidente Commisso la certezza è che il destino sportivo della società è in mano a Paolo Vanoli e Roberto Goretti. L'allenatore è arrivato con l'aria da sergente di ferro, ma le parole si sono scontrate con i fatti. Fino a giovedì niente era cambiato, poi qualcosa si è visto anche con il cambio modulo. Lui in questa situazione critica si è infilato tutto. Il ds invece è a un bivio che potrebbe cambiargli la vita. Se la Fiorentina svolta lui diventa un dirigente di alto livello. Sono loro i responsabili di questa Fiorentina, entrambi stanno dando tutto.
