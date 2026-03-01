La stagione della Fiorentina sembra tornare simbolicamente al punto di partenza (RASSEGNA VN - GUAI PER VANOLI), dall’Udinese all’Udinese. La vittoria dell’andata contro i friulani fu il primo vero “restart” di un campionato iniziato nel buio più totale; oggi, la sfida di ritorno rappresenta un nuovo bivio. I tre punti servono per riscattare la pesante sconfitta in Conference League e per continuare a costruire il cammino verso una salvezza che resta l’obiettivo primario.
Nazione: “Fiorentina, quello che non devi fare dopo la figuraccia in Europa”
Il match Udinese–Fiorentina chiuderà la giornata di Serie A alle 20.45, un dettaglio tutt’altro che marginale. La squadra viola scenderà in campo conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, come Lecce, Cremonese, Genoa e Torino. Questo permetterà di valutare con maggiore chiarezza il peso specifico della gara di Udine nella corsa per evitare la retrocessione.
Per vincere, però, servirà una Fiorentina diversa da quella vista nella disastrosa notte europea contro lo Jagiellonia. Errori tattici, atteggiamenti sbagliati e cali di concentrazione dovranno restare fuori dal campo: ripeterli significherebbe rischiare di precipitare di nuovo nel baratro. Udine, ancora una volta, può essere il luogo della svolta oppure dell’ennesima occasione mancata. Lo scrive la Nazione.
