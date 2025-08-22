Nazione: “Fiorentina, passaggio del turno ipotecato. Peccato solo per Kean”

Nonostante l’inferiorità numerica, Pioli mantiene compatto il gruppo e affida la manovra offensiva a Gud e Ndour. L’islandese si muove con intelligenza, fino a firmare il tris con una giocata di grande qualità, prima di lasciare il campo a Dzeko. A risultato ormai acquisito, la Fiorentina gestisce il ritmo e concede minuti anche a Sabiri, senza più rischiare nulla. Con questo 3-0 solido e autoritario, il ritorno a Reggio Emilia diventa una semplice formalità, con la squadra viola già con un piede nei gironi della Conference League. Lo scrive la Nazione.