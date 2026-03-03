Nazione: “Fiorentina orribile. La mossa tattica di Vanoli è folle e incredibile”

La Fiorentina fallisce un’occasione cruciale per avvicinarsi alla salvezza, offrendo una prestazione deludente e confusa. Decisiva in negativo la scelta tattica di Vanoli, che ripropone la difesa a tre salvo poi abbandonarla quando la squadra inizia a perdere compattezza e idee, ricalcando le difficoltà già viste in Conference League. La stagione dei viola resta così un percorso tormentato, con la lotta per non retrocedere che si fa sempre più complicata e pericolosa ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA

La novità iniziale è Rugani titolare, con una linea difensiva pronta a oscillare tra assetto a tre e a quattro. Gudmundsson agisce a supporto di Kean, mentre nell’Udinese torna Davis, in coppia con Zaniolo. Bastano dieci minuti ai friulani per sbloccare il match: su angolo battuto da Zaniolo, Kabasele segna di testa approfittando di una marcatura disastrosa e di uno scivolone di Rugani. La Fiorentina fatica a reagire, costruisce poco e rischia ancora nel finale di primo tempo, salvata solo da un intervento di De Gea su Davis.