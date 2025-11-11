Nazione: “Fiorentina infastidita da Gattuso. La risposta informale su Kean”

La Nazione parla di una Fiorentina infastidita dalle parole di Gattuso

Redazione VN 11 novembre - 06:22

La mancata convocazione di Moise Kean in Nazionale ha generato un caso tra la Fiorentina e il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso.Durante il ritiro a Coverciano, il ct ha criticato la scelta del club viola di schierare l’attaccante nella partita di Conference League contro il Mainz, sostenendo che Kean non avrebbe dovuto giocare a causa di un problema alla tibia già noto. Secondo Gattuso, quella decisione avrebbe aggravato il fastidio, rendendo inevitabile la sua esclusione sia dalla sfida di campionato contro il Genoa sia dagli impegni dell’Italia contro Moldova e Norvegia.

La Fiorentina, però, ha replicato in modo informale, precisando che il giocatore era stato giudicato idoneo dallo staff medico e che la scelta di impiegarlo in Germania non aveva comportato rischi particolari. Nel frattempo, Kean resterà a Firenze per recuperare e, dopo due giorni di riposo, tornerà ad allenarsi sotto la guida del nuovo allenatore Vanoli, affiancato dal suo staff composto da Cavalletti, Ascenzi, Zuccher e Ceballos Prieto. Gli allenamenti al Viola Park proseguiranno con doppie sedute giornaliere, per permettere al gruppo di ritrovare condizione e compattezza.

Nei primi giorni, Kean dovrà ancora seguire un programma differenziato, come il compagno Gosens, alle prese con una lesione muscolare di primo grado. Entrambi dovrebbero però tornare pienamente disponibili per la prossima sfida di campionato contro la Juventus. Anche Martinelli e Ndour, rimasti a Firenze per piccoli acciacchi, saranno recuperati. Intanto, sei giocatori della rosa viola hanno lasciato il ritiro per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali: Fortini e Comuzzo con l’Under-21 italiana, Dzeko con la Bosnia, Pongracic con la Croazia, Sohm con la Svizzera e Gudmundsson con l’Islanda. Lo scrive la Nazione.