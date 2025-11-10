Tuttosport: “Mille partite in una: il doppio esordio che vale un primo passo”

Genoa-Fiorentina ha visto giocarsi mille partite nella partita, nel giorno del doppio esordio. Entrambe avevano cambiato i tecnici in settimana. Giovedì De Rossi per il Genoa, venerdì Vanoli per la Viola. Le due squadre hanno cercato di vincere alternando momenti di impeto ad altri di stanca, ma soprattutto di paura perché la classifica è quella che è.

Un punto che forse vale poco ma è pur sempre un primo passo. E per Vanoli anche qualcosa in più: "Oggi abbiamo fatto un punto fuori casa. Magari sono diretto, ma devo dirlo: bene. Abbiamo messo un mattoncino. Siamo in un loop negativo, dobbiamo uscirne. La mia paura è che questa squadra pensi di vincere la partita dopo, sempre quella dopo. Era la mia grande paura. Oggi mi hanno dimostrato di essere un gruppo sano. Hanno voglia, vogliono uscire da lì. Sarà lunga". Lo riporta Tuttosport.