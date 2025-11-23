Nazione: “Fiorentina fragile, ma è il miglior pareggio della stagione”

La Fiorentina di Vanoli ottiene un punto prezioso contro la Juventus , confermando piccoli segnali di crescita soprattutto sul piano caratteriale e motivazionale, pur mostrando ancora fragilità strutturali che portano a errori evitabili. L’avvio del nuovo allenatore, dunque, offre qualche indicazione positiva ma anche la consapevolezza che il percorso verso la salvezza richiederà continuità e attenzione.

La partita al Franchi si apre con diverse sorprese nelle scelte di Vanoli: Kean e Piccoli, ritenuti poco compatibili, funzionano invece insieme; Fagioli prende il ruolo di regista, lasciando fuori Gud e Nicolussi Caviglia. Il match è teso fin da subito, tra scintille tra Vlahovic e la curva e un rigore inizialmente concesso alla Juve ma poi revocato dal VAR. La Fiorentina colpisce un clamoroso palo con Kean, ma nel recupero del primo tempo un errore di Ranieri avvia l’azione del vantaggio bianconero firmato Kostic.