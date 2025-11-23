La Fiorentina di Vanoli ottiene un punto prezioso contro la Juventus, confermando piccoli segnali di crescita soprattutto sul piano caratteriale e motivazionale, pur mostrando ancora fragilità strutturali che portano a errori evitabili. L’avvio del nuovo allenatore, dunque, offre qualche indicazione positiva ma anche la consapevolezza che il percorso verso la salvezza richiederà continuità e attenzione.
Nazione: “Fiorentina fragile, ma è il miglior pareggio della stagione”
La partita al Franchi si apre con diverse sorprese nelle scelte di Vanoli: Kean e Piccoli, ritenuti poco compatibili, funzionano invece insieme; Fagioli prende il ruolo di regista, lasciando fuori Gud e Nicolussi Caviglia. Il match è teso fin da subito, tra scintille tra Vlahovic e la curva e un rigore inizialmente concesso alla Juve ma poi revocato dal VAR. La Fiorentina colpisce un clamoroso palo con Kean, ma nel recupero del primo tempo un errore di Ranieri avvia l’azione del vantaggio bianconero firmato Kostic.
Nella ripresa la Fiorentina reagisce con orgoglio, trovando il pareggio grazie a un gran gol di Mandragora e mettendo sotto pressione la Juventus per diversi minuti. Col calo fisico viola, però, i bianconeri riprendono il controllo e sfiorano il nuovo vantaggio con McKennie, fermato da un grande intervento di De Gea. Il match si chiude così sull’1-1, consegnando alla Fiorentina di Vanoli il secondo punto in due partite. Lo scrive la Nazione.
