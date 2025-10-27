Nazione: “Fiorentina e Pioli (quasi) all’Inferno. Rigori viola? Sacrosanti!”

La Nazione analizza Fiorentina-Bologna

Redazione VN 27 ottobre - 06:22

La Fiorentina vive una partita da incubo contro il Bologna, che domina per lunghi tratti e va avanti di due gol, sfiorando anche il terzo prima che il VAR annulli la rete per fuorigioco. I viola sembrano sul punto di crollare, ma quando tutto sembra perduto trovano la forza di reagire e strappano un pareggio insperato grazie a due rigori sacrosanti, entrambi per falli di mano avversari, trasformati da Gud e Kean. Un 2-2 che non cancella le difficoltà, ma evita una disfatta che avrebbe avuto il sapore dell’inferno.

Nel primo tempo il Bologna impone il proprio ritmo e approfitta delle incertezze della Fiorentina, spenta e senza idee. Dopo un primo tentativo di Miranda e una respinta di De Gea, i rossoblù passano al 26’ con Castro, lasciato libero in area, su deviazione di Marì. I viola reagiscono solo al 40’ con una punizione di Mandragora, ben neutralizzata da Skorupski. Il pubblico fischia la squadra di Pioli, che va al riposo sotto di un gol e con poche speranze di rimonta.

Nella ripresa, un rigore inizialmente concesso ai viola viene annullato dal VAR, e poco dopo il Bologna raddoppia con Cambiaghi su assist di Holm. I rossoblù sembrano padroni del campo, ma un fallo di mano di Ferguson ridà vita alla Fiorentina: Gud trasforma il rigore e accorcia le distanze. Nel recupero, un altro fallo di mano, stavolta di Bernardeschi, offre a Kean la possibilità del pareggio. L’attaccante non sbaglia e firma un 2-2 che sa di liberazione per una Fiorentina salva all’ultimo respiro. Lo scrive la Nazione.